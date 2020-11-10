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Dikkat çeken araştırma... akıl sağlığını da tehdit ediyor mu?

Dünyayı saran 'ün yeni bir etkisi daha ortaya çıktı. Kolaylıkla bulaşan ölümcül virüs, bedensel sağlığın yanısıra akıl sağlığını da etkiliyor. Herkesi korkutan araştırma sonuçları, yaklaşan başka bir tehlikeyi haber veriyor. 'de 'den araştırmacılar yeni tip korona virüs () tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde bozukluğu tanısı konulduğunu duyurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 19:34 Son Güncelleme: 10.11.2020 20:03 ABONE OL
Dikkat çeken araştırma... Covid-19 akıl sağlığını da tehdit ediyor mu?

araştırmacılarından yeni tip korona virüse () karşı yeni bir uyarı geldi. İngiliz araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre Covid-19 tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sinde 90 gün içinde bozukluğu baş gösterdi.

Dikkat çeken araştırma... Covid-19 akıl sağlığını da tehdit ediyor mu?

Çalışmada korona virüs bulaşan ve iyileşen kişilerin geliştirdiği ruh sağlığı sorunları arasında en çok kaygı, depresyon ve uyku bozukluğuna rastlandı.

Dikkat çeken araştırma... Covid-19 akıl sağlığını da tehdit ediyor mu?

Araştırmaya öncülük eden Profesör Paul Harrison, " geçirenlerin sorunları açısından daha büyük risk altında olacağından endişeleniliyor ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.

Dikkat çeken araştırma... Covid-19 akıl sağlığını da tehdit ediyor mu?

Harrison, dünyanın dört bir yanındaki doktorların ve bilim adamlarının 'a yakalanıp iyileşen kişilerin geliştirdiği bozukluğunun nedenlerini acilen araştırması ve yeni tedavilerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dikkat çeken araştırma... Covid-19 akıl sağlığını da tehdit ediyor mu?

The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmada, ABD'de 69 milyon kişinin verileri incelendi. testi pozitif çıktıktan sonra 3 ay içinde 5 kişiden 1'inde ilk kez anksiyete, depresyon veya uyku bozukluğu görüldüğü kaydedildi.

Dikkat çeken araştırma... Covid-19 akıl sağlığını da tehdit ediyor mu?

Çalışmada ayrıca, bozukluğu bulunan kişilerin 'a yakalanma risklerinin yüzde 65 daha fazla olduğu ortaya kondu.

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Dikkat çeken araştırma... Covid-19 akıl sağlığını da tehdit ediyor mu?
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