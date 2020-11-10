Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Beyoğlu'nda "Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi" açıldı.





Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Beyoğlu'nda "Atatürk'e Saygı/ Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi" açıldı. Beyoğlu Belediyesi'nce Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümünde Galatasaray Meydanı ve Galata Köprüsü'nde eş zamanlı olarak açılan sergide, dünya liderleri ve yazarları başta olmak üzere önemli şahsiyetlerin Atatürk ile ilgili sözleri görsellerle birlikte vatandaşlarla buluşturuldu. Sergi açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.





"TÜRKİYE'DE DEĞİL, BÜTÜN DÜNYADA KABUL GÖREN BİR LİDERDİ"



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82'nci yılında Beyoğlu'nda yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kabul gören bir liderdi. Biz de dünyada önde gelen liderler ve yazarlar başta olmak üzere bütün önemli şahsiyetlerin Atatürk'e duyduğu hayranlığı "Atatürk'e Saygı/ Dünyanın Gözünden Atatürk" sergisinde buluşturduk.

Vatandaşlarımız Galatasaray Lisesi Önünde ve Galata Köprüsü üzerinde eş zamanlı olarak açtığımız bu sergi ile hem tarihe kısa bir yolculuk yapacaklar hem de Atatürk'e dünya gözünden bakma fırsatı bulmuş olacaklar. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.