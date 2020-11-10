SMA hastası Yiğit destek bekliyor!

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda kampanya ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, MUSİAD Başkanı Vefa Pehlivan ve Muhammet Yiğit Tezcan'ın babası Fikri Tezcan katıldı.

Düzce Sivil Toplum kuruluşları adına açıklamayı Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kayıkçı yaptı. Kayıkçı, "Burada Muhammet Yiğit bebeğimiz için bir araya geldik. Evladımız tedavisi çok zor olan SMA tip 1 hastalığına yakalandı ve ailesi evladımızın tedavisinin gerçekleşmesi için her yolu deniyor. Daha önce de birçok kampanya başlatılmıştı. Şimdi Düzce'deki tüm sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik ve ülke geneline kampanyamızı yayıyoruz. Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır düsturuyla çıktığımız bu yolda; Muhammet Yiğit Tezcan evladımızın SMA tip 1 tedavisine yardımcı olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz." dedi.

14 aylık bebek Muhammet Yiğit Tezcan'ın babası Fikri Tezcan ise evladı Yiğit'in dünyada ölüm oranının en yüksek olduğu SMA tip 1 hastalığıyla dünyaya geldiğini belirterek, "Gen tedavisi için Amerika'ya götürmek istiyoruz. Bu konuda maddi gücümüz yetmediği için başkanlarımızdan yardım istedik. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık ama maalesef dışarıdan hastayı şuan da ABD kabul ediyor. Zaman kısalıyor. Ülkemize ilacın gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz ama bizim zamanımız çok kalmadı ve evladımızın göz göre ölmesine razı olmak istemiyoruz. Yiğit SMA adında bir hesap açtık. Gerekli tüm bilgiler ve evraklar orada yer alıyor. Para tamamlandığı takdirde çocuğumuzu tedavi için ABD'ye götüreceğiz inşallah. Bütün insanlığı kampanyaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Burak Erdem ÇELİK/SABAH