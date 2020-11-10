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En son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu? 10 Kasım ve son depremler listesi

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki ve sonrasında peş peşe yaşanan artçılar vatandaşların son depremler ile ilgili araştırmalar yapmalarına neden oluyor. Gün içerisinde yaşanan en ufak sarsıntı da ‘deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu?’ soruları merak konusu oluyor. İşte 10 Kasım ve son depremler listesi

Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:57 ABONE OL
En son deprem nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu? 10 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli ve AFAD'dan gelen son depremler tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ege Denizi'nde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, en ufak sarsıntıda 'deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu?' soruları merak konusu oluyor. İşte Kandilli ve AFAD'dan gelen son depremler bilgileri…

10 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

Aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak duyurulan son depremler listesini görüntüleyebilirsiniz.

İşte, 10 Kasım 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası;

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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En son deprem nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu? 10 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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