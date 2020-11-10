Enişte tacizinden rehber öğretmen kurtardı! Yıllarca oyun oynama bahanesiyle taciz etmiş

15 yaşındaki İ.A., İstanbul Arnavutköy'de ailesi ile birlikte ikamet ediyordu. Küçük kız yıllardır iddiaya göre halasının kocası tarafından tacize uğruyordu. Olay küçük kız çocuğunun rehberlik öğretmenine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. İ.A., geçtiğimiz günlerde öğrenim gördüğü okulun rehberlik servisine eniştesinin vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğunu, ahlaksız hareketlerde bulunduğunu anlattı.

"2016 YILINDAN BERİDİR TACİZE UĞRUYORUM"



Rehber öğretmen durumu aileye bildirince yaşanan taciz skandalı savcılığa bildirildi. Çocuk izlem merkezinde ifadesi alınan mağdur kız çocuğu 2016 yılının yaz ayından itibaren eniştesi M.T.'nin kendisine uyguladığı tacizi anlattı. Mağdur beyanı sonrası savcılık şüpheli M.T.'nin ifadesine başvurdu.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR



45 yaşındaki M.T., taciz olayını reddederek babacan tavrının yanlış anlaşıldığını çünkü kendisinin de iki kız çocuğunun bulunduğunu beyan etti. Savcılık yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamlayarak M.T., hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

SAVCILIK: OYUN OYNAMA BİÇİMİYLE TACİZ ETTİ



İddianamede M.T.'nin küçük kız çocuğunu oyun oynatma biçimiyle taciz ettiği anlatıldı. İ.A.'nın mağdur olarak yer aldığı davada anne ve baba müşteki sıfatı ile yer alacak. Şüpheli enişte ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.