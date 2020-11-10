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'de gramı 4 milyon lira olan ele geçirildi

'de jandarma operasyonunda tam 133 gram ele geçirildi. Gramı 4 milyon lira olan dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen kaliforniyumu satmaya çalışan M.S jandarma operasyonuyla yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:28 Son Güncelleme: 10.11.2020 16:36 ABONE OL
Eskişehir'de gramı 4 milyon lira olan kaliforniyum ele geçirildi

Eskişehir'dedünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satmaya çalışan M.S., jandarma operasyonuyla yakalandı. Gramı yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtilen kimyasal madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S.'nin elinde bulunan kaliforniyum için alıcı aradığını tespit etti. Savcılık talimatıyla takibe alınan M.S'nin kullandığı araç, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'ndeki dinlenme tesislerinde durduruldu. Askeri personel olduğunu öne süren M.S. herhangi bir kimlik ibraz edemedi. Gözaltına alınan M.S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bir kutu içerisinde 133,13 gram kaliforniyum olduğu bildirilen kimyasal madde ele geçirildi.

M.S. sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen ve gramının piyasada 4 milyon lira olduğu belirtilen kaliforniyum ise incelenmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

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Eskişehir'de gramı 4 milyon lira olan kaliforniyum ele geçirildi
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