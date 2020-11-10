Eskişehir'de gramı 4 milyon lira olan kaliforniyum ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S.'nin elinde bulunan kaliforniyum için alıcı aradığını tespit etti. Savcılık talimatıyla takibe alınan M.S'nin kullandığı araç, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'ndeki dinlenme tesislerinde durduruldu. Askeri personel olduğunu öne süren M.S. herhangi bir kimlik ibraz edemedi. Gözaltına alınan M.S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bir kutu içerisinde 133,13 gram kaliforniyum olduğu bildirilen kimyasal madde ele geçirildi.