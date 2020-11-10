Evde kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden A.V.'nin kaçak sigara yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen KOM polisi tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 6 bin 850 adet boş makaron, 6 kilogram tek dal boş makaron, 1600 adet dolu makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.Gözaltına alınan A.V. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.