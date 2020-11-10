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kodu olmayan esnaf tezgâh açamayacak

'un ilçelerinden olan , pandemi süresince pazar yerlerinde bir dizi tedbir aldığı tedbirlere bir yenisini ekledi. Buna göre Eyüp Sultan pazarlarında kodu olmayan esnaf, tezgah açamayacak.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:56 ABONE OL
HES kodu olmayan esnaf tezgâh açamayacak

Eyüp Sultan Belediyesi Covid-19'la mücadele kapsamında yeni karar aldı. Karar doğrultusunda HES kodu olmayan veya uygulamada riskli görünen pazar esnafı tezgâh açamayacak.

Uygulamaya geçilmesi ile birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde pazar yerlerine giderek denetlemelere başladılar. Tezgâh sahibi ve tezgâh arkasında bulunan çalışanların HES kodları kayıt altına alınarak kontrol edilirken risk oluşturanların satış yapmalarına ise izin verilmedi. Ayrıca pazarcı esnafının ateş ölçümleri de zabıta ekiplerince yapıldı.

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HES kodu olmayan esnaf tezgâh açamayacak
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