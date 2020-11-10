Eyyübiye belediyesi destek merkezine yoğun ilgi

Eyyübiye Belediyesinin evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için Gençlik Merkezlerinde hayata geçirdiği, EBA Destek Merkezi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Koronavirüs salgını sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan EBA Destek Merkezi uygulaması Eyyübiye Belediyesi tarafından 4 Gençlik Merkezinde hayata geçirilmişti.

Evinde bilgisayar, tablet ve internet erişimi olmayan öğrencilerin, rahat ve nezih bir ortamda derslerini takip etmeleri ve çalışabilmeleri için hayata geçirilen merkezlere öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

15 Temmuz Gençlik Merkezindeki EBA Destek Merkezinde derslerini takip eden öğrenciler, ders sonrası Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezine bağlı kütüphanede vakit geçiriyor. Öğrenciler kendilerine sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Öğrenciler, "Evimizde ne bilgisayar ne de internet var. Bizler de derslerimizi takip etmek, çalışmak ve kitap okumak için Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezilerine geliyoruz. Başkanımız Mehmet Kuş'tan ve emek veren hocalarımızdan Allah razı olsun." şeklinde konuştular.