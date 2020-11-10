Fava tarifi ve malzemeleri: Masterchef fava nasıl yapılır?

Masterchef 2020 tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından fava yapılması istendi. Atatürk'ün sevdiği lezzetler arasında yer alan mezenin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam fava ile yarışırken en iyi mezeyi hazırlayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki Masterchef fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte fava tarifi!
Ege ve Yunan mutfağıyla özdeşleşen ve kuru bakla ile hazırlanan fava tarifi ve yapılışı şu şekilde;
250 Gr kuru bakla
1 çay bardağı zeytinyağı
1 Adet orta boy kuru soğan
2 Adet limon
7-8 dal dereotu
Tuz
1 Adet kesme şeker
Tencerenin içerisine ayıklayıp yıkadığınız baklaları koyun.
üzerine küçük küçük doğranmış soğanı, tuzu, şekeri koyup dört Su bardağı su ilave ederek baklalar iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Baklalar pişince bir tel süzgeçten yada mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin.
Kalın kenarlı bir kabısuya batırıp çıkartın.
Püre kıvamına getirdiğiniz baklayı kabın içerisine boşaltıp, üzerini düzeltin.
Buzdolabında yaklaşık iki Saat bekletin.
Sonra servis tabağına ters çevirip üzerine bir limonun suyu ile karıştırdığınız zeytinyağını gezdirin.
kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.
NOT: Kuru baklayı daha kolay pişirmek için bir gece suyun içinde bekletin yada düdüklü tencerede pişirin.