Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fava tarifi ve malzemeleri: Masterchef fava nasıl yapılır?

tarifi ve malzemeleri: Masterchef ?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te bugün Atatürk’ün sevdiği yemeklerden yapılması istendi. Her zaman revaçta olan ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan soğan, sarımsak ve zeytinyağı üçlüsünden meydana gelen baklada hünerlerini sergilemelerini bekliyor. Ege ve Yunan mutfağıyla özdeşleşen yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? Fava tarifi ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:06 Son Güncelleme: 10.11.2020 23:29 ABONE OL
Fava tarifi ve malzemeleri: Masterchef fava nasıl yapılır?

Masterchef 2020 tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından yapılması istendi. Atatürk'ün sevdiği lezzetler arasında yer alan mezenin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam fava ile yarışırken en iyi mezeyi hazırlayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte !

FAVA NASIL YAPILIR? FAVA TARİFİ

Ege ve Yunan mutfağıyla özdeşleşen ve kuru bakla ile hazırlanan fava tarifi ve yapılışı şu şekilde;

Fava tarifi ve malzemeleri: Masterchef fava nasıl yapılır?

FAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

250 Gr kuru bakla

1 çay bardağı zeytinyağı

1 Adet orta boy kuru soğan

2 Adet limon

7-8 dal dereotu

Tuz

1 Adet kesme şeker

HAZIRLANIŞI

Tencerenin içerisine ayıklayıp yıkadığınız baklaları koyun.

üzerine küçük küçük doğranmış soğanı, tuzu, şekeri koyup dört Su bardağı su ilave ederek baklalar iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Fava tarifi ve malzemeleri: Masterchef fava nasıl yapılır?

Baklalar pişince bir tel süzgeçten yada mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin.

Kalın kenarlı bir kabısuya batırıp çıkartın.

Püre kıvamına getirdiğiniz baklayı kabın içerisine boşaltıp, üzerini düzeltin.

Buzdolabında yaklaşık iki Saat bekletin.

Sonra servis tabağına ters çevirip üzerine bir limonun suyu ile karıştırdığınız zeytinyağını gezdirin.

kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.

NOT: Kuru baklayı daha kolay pişirmek için bir gece suyun içinde bekletin yada düdüklü tencerede pişirin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fava tarifi ve malzemeleri: Masterchef fava nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA