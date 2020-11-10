Fava tarifi ve malzemeleri: Masterchef fava nasıl yapılır?

Masterchef 2020 tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından fava yapılması istendi. Atatürk'ün sevdiği lezzetler arasında yer alan mezenin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam fava ile yarışırken en iyi mezeyi hazırlayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki Masterchef fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte fava tarifi!

FAVA NASIL YAPILIR? FAVA TARİFİ

Ege ve Yunan mutfağıyla özdeşleşen ve kuru bakla ile hazırlanan fava tarifi ve yapılışı şu şekilde;