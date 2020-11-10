Fishing çetesinden 16 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda art arda gelen dolandırıcılık şikâyeti ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemelerde, bazı şahısların İnternet üzerinden sahte internet siteleri düzenlemek suretiyle, oltalama (fishing) adı verilen yöntem ile vatandaşlara uygun fiyatlardan ürün satma vaadinde bulundukları ve tuzağa düşürdükleri vatandaşların kart bilgilerini alarak, hesaplarını boşalttığını belirledi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan takip sonucu, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde, çeteye yönelik özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 29 kişi gözaltın alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 18 adet fişek, dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kazanıldığı tahmin edilen 10 bin Türk lirası para ve suç gelirleriyle edildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrasında, şüpheliler pazartesi sabahı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları Gebze Adliyesine sevk edildi. Salı sabahının ikj saatlerine kadar devam eden sorgulama sonucu şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.