Gaziantep'te suç şebekesine operasyon: 11 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda adam kaçırma, yağma ve tehdit suçları nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.

KOM ekipleri tarafından "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Birden fazla Kişi ile Yağma", "Tehdit", "Hakaret" ve "6136 SKM" suçları yönünden projeli çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu H.Ç isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 11 kişi yakalanıp gözaltına alınırken, operasyonda 4 tabanca, bir av tüfeği, 34 fişek, bir kurusıkı tabanca ile bir kesici alet ele geçirildi.