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başvurusu nasıl yapılır? katılım belgesi nasıl alınır, ?

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı projeye destek olmak isteyenler başvurusu nasıl yapılır sorusuna an itibariyle yanıt arıyor. Doğa sevgisini geliştirmek ve çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla geliştirilen kampanyaya katılım sağlamak isteyenler fidan dikebilir veya sahiplenebilir. Fidan dikme kampanyasına katılan vatandaşlara katılım belgesi verileceği de biliniyor. Türkiye’nin dört bir yanında 83 milyon fidanı toprakla buluşturacak olan ? katılım belgesi nasıl alınır, ?

Giriş Tarihi: 10.11.2020 19:13 ABONE OL
Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır, fidan sahiplenme ücretli mi?

Ülkemizi daha yeşil topraklara kavuşturan başvurusu sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Son zamanlarda ortaya çıkan orman yangınları ile zarar gören doğa için yeniden ağaçlandırma konusunda yapılan proje kapsamında 83 milyon Fidan'ın Türkiye'nin 81 ilinde buluşturulması bekleniyor. Kasım ayında online olarak katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek. Peki ? katılım belgesi nasıl alınır, ?

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GELECEĞE NEFES OL BAŞVURU EKRANI

Türkiye'nin dört bir yanında Geleceğe Nefes Ol kampanyası yoğun ilgi görmeye başladı. Geleceğe nefes ol kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların yoğun talebi üzerine başlattığı bir projedir. Kampanyaya ücretsiz katılım sağlanabildiği gibi fidan bağışında da bulunulabilirsiniz. Peki Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır?

Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır, fidan sahiplenme ücretli mi?

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

başvurusu gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılıyor. Haberimizin içeriğinde yer alan linke tıklayarak fidan sahiplenme veya fidan bağışı yapmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Ancak yapılacak tek bir bağışın bile geleceğe nefes olacağını unutmamak gerekiyor. Siteye girdikten sonra eğer var olan fidanlardan sahiplenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken fidan sahiplen butonuna tıklamak sonrasında adınız, e-posta adresiniz ve sahiplendiğiniz fidanın dikileceği yeri seçmeniz yeterli olacaktır.

Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır, fidan sahiplenme ücretli mi?

KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Kampanyaya katılım belgesi almak için "gelecegenefes.com" adresine giderek buradan dilediğiniz ili seçebilir ve fidan sahiplendiğiniz ili seçtikten sonra ad soyad ve mail adresinizi girerek katılım belgenize ulaşabilirsiniz.

Siz de katılın, Geleceğe nefes olun…

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'de eş zamanlı olarak Geleceğe Nefes Ol 11 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Geleceğe Nefes kampanyası katılımı ise ücretsiz gerçekleşiyor.

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Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır, fidan sahiplenme ücretli mi?
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