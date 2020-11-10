Ülkemizi daha yeşil topraklara kavuşturan Geleceğe Nefes Ol başvurusu sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Son zamanlarda ortaya çıkan orman yangınları ile zarar gören doğa için yeniden ağaçlandırma konusunda yapılan proje kapsamında 83 milyon Fidan'ın Türkiye'nin 81 ilinde buluşturulması bekleniyor. Kasım ayında online olarak katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek. Peki Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır, fidan sahiplenme ücretli mi?
Türkiye'nin dört bir yanında Geleceğe Nefes Ol kampanyası yoğun ilgi görmeye başladı. Geleceğe nefes ol kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların yoğun talebi üzerine başlattığı bir projedir. Kampanyaya ücretsiz katılım sağlanabildiği gibi fidan bağışında da bulunulabilirsiniz. Peki Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır?
Geleceğe Nefes Ol başvurusu gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılıyor. Haberimizin içeriğinde yer alan linke tıklayarak fidan sahiplenme veya fidan bağışı yapmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Ancak yapılacak tek bir bağışın bile geleceğe nefes olacağını unutmamak gerekiyor. Siteye girdikten sonra eğer var olan fidanlardan sahiplenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken fidan sahiplen butonuna tıklamak sonrasında adınız, e-posta adresiniz ve sahiplendiğiniz fidanın dikileceği yeri seçmeniz yeterli olacaktır.
Kampanyaya katılım belgesi almak için "gelecegenefes.com" adresine giderek buradan dilediğiniz ili seçebilir ve fidan sahiplendiğiniz ili seçtikten sonra ad soyad ve mail adresinizi girerek katılım belgenize ulaşabilirsiniz.
Siz de katılın, Geleceğe nefes olun…
Türkiye'de eş zamanlı olarak Geleceğe Nefes Ol 11 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Geleceğe Nefes kampanyası katılımı ise ücretsiz gerçekleşiyor.