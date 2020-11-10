Ülkemizi daha yeşil topraklara kavuşturan Geleceğe Nefes Ol başvurusu sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Son zamanlarda ortaya çıkan orman yangınları ile zarar gören doğa için yeniden ağaçlandırma konusunda yapılan proje kapsamında 83 milyon Fidan'ın Türkiye'nin 81 ilinde buluşturulması bekleniyor. Kasım ayında online olarak katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek. Peki Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır, fidan sahiplenme ücretli mi?

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GELECEĞE NEFES OL BAŞVURU EKRANI

Türkiye'nin dört bir yanında Geleceğe Nefes Ol kampanyası yoğun ilgi görmeye başladı. Geleceğe nefes ol kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların yoğun talebi üzerine başlattığı bir projedir. Kampanyaya ücretsiz katılım sağlanabildiği gibi fidan bağışında da bulunulabilirsiniz. Peki Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır?