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Gelin ve kaynana 3 saat arayla yaşamını yitirdi

’nin ilçelerinden İzmit’te böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Pakize Aysal’ın vefat etmesinin ardından yalnızca 3 saat sonra göğüs kanseri tedavisi gören 53 yaşındaki gelini Muradiye Aysal da hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:01 ABONE OL
Gelin ve kaynana 3 saat arayla yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Öz Sokak adresinde yaşayan 83 yaşındaki Pakize Aysal böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aysal'ın yaşamını yitirdikten 3 saat sonra ise göğüs kanseri nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören 53 yaşındaki gelini Muradiye Aysal da yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. 3 saat arayla gelen acı haber Aysal ailesini ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Dört çocuk annesi olan Pakize Aysal ile ve iki çocuk annesi olan Muradiye Aysal'ın cenazeleri, Kulfallı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulfallı Mezarlığında toprağa verildi.

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Gelin ve kaynana 3 saat arayla yaşamını yitirdi
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