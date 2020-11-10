Gerçek kimliği parmak izinden bulundu: 35 yıl hapis cezası var

Kahramanmaraş'ta polisin şüphelenerek durduğu kimliksiz şahsın 14 ayrı suçtan toplam 35 yıl 8 ay hapis cezası olduğu kimliğinin parmak iziyle tespit edilmesiyle ortaya çıktı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, aranma kaydı olan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada evden hırsızlık, yağma, fuhşa aracılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 14 ayrı araması olan ve bu suçlardan hakkında 35 yıl 8 ay kesin hapis cezası bulunan Celal C'nin (34) eşkâlinden yola çıkarak, gittiği yerler takibe alındı.

Osmaniye'den cezaevi firarisi de olduğu belirlenen şüphelinin eşkâline benzer bir şahsı Akçakoyunlu Mahallesi'nde bir sokakta fark eden polis, şahsı takip ederek uğradığı bir işyerinde kıskıvrak yakaladı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinden kimlik çıkmazken, çelişkili beyanlarda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek parmak izi alındı. Alınan parmak izi ile kimliksiz şahsın 35 yıl 8 ay hapis cezası ile aradıkları Celal C. olduğunu kesinleştirdi.

Şüpheli emniyette işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.