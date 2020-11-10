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Güvenlik güçlerinden Covid-19 uyarısı

’de güvenlik güçleri, çektikleri videolarla vatandaşları Covid-19 konusunda duyarlı davranmaya çağırdı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:52 ABONE OL
Güvenlik güçlerinden Covid-19 uyarısı

Tunceli Valiliği tarafından "Kıymetli Vatandaşlarımız!, Güvenlik Güçlerimizin Sizlere Bir Mesajı var!" başlığıyla paylaşılan videoda, asker ve polisler, vatandaşları Covid-19 salgınını karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Kentin farklı noktalarında çekilen videolarda, güvenlik güçleri 7 gün 24 saat vatandaşların güvenliği için görev başında olduklarını belirtirken, maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Zorunlu olmadıkça il dışı seyahatlere çıkılmaması konusunda da uyarılarda bulunan güvenlik güçleri, sağlığın insanın en değerli varlığı olduğuna vurgu yaptı.

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Güvenlik güçlerinden Covid-19 uyarısı
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