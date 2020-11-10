Güzellik merkezinde kavga: 3 yaralı

Kocaeli'nin ilçelerinden İzmit'e bağlı Ömerağa Mahallesinde yer alan Alemdar Caddesindeki bir güzellik merkezinde alacak- verecek meselesi nedeniyle ortaklar arasında kavga çıktı. Kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.

Çıkan kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan taraflar ambulansla hastaneye götürüleceği sırada taraflardan biri diğerine yumruk attı. Polisin araya girerek ayırdığı kavgada yaralanan biri kadın 2 kişi ambulansla hastaneye götürülürken diğer yaralı şahıs ise polis aracına alınarak önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.