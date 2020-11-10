Halfeti'ye turist akını

Şanlıurfa'nın sakin şehri olarak bilinen Halfeti, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Havaların serinlemesine karşın özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış görüldü. Fırat Nehri'nin altında kalan taş mimarisiyle 'Kayıp kent' olarak da anılmaya başlanan Halfeti, sonbahar mevsiminde de doğal güzelliği ile göz dolduruyor.

'SAHİL KENTİ' HALFETİ

Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan ve doğal güzellikleriyle "Saklı Cennet" olarak da nitelendirilen Halfeti, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Turlara büyük ilgi gösteren turistler, teknelerle tarihi Rumkale, Aziz, Savaşan Köyü, Nerses Kilisesi ve Kız mağarası ile sarnıçları gezme fırsatı buluyor.

Bölgeyi ziyaret edenler asma köprüden manzarayı seyretmeyi de ihmal etmiyor. Halfeti bölgesindeki tarihi ve doğal güzelliklerle birlikte bölgede bulunan sosyal tesisler sayesinde de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin Halfeti ekonomisine katkısı oluyor.

MÜSLÜM GÜRSES RESİMLERİNE YOĞUN İLGİ

Halfeti ilçesinde sahil yolunda duvarlara çizilen Halfetili sanatçı Müslüm Gürses resimleri de turistlerin beğenisini topluyor.

Şanlıurfa'ya 120 kilometre uzaklıktaki Halfeti'nin yüzde 80'i, Birecik Barajı'nın yapımıyla birlikte 2000 yılında su tutulmasıyla sular altında kaldı. Çoğu çiftçilik yapan ilçe sakinlerinin büyük bölümü, evlerinin su altında kalmasının ardından 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı.

'SAKİN ŞEHİR' HALFETİ, ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLÜYOR

Halfeti evleri, dar sokakları, hafif meyilli yokuşlarıyla turistleri büyülüyor. Ülkemizin 'sakin şehir' unvanını alan dokuzuncu kenti olarak tescillendi. Roma, Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan mimarisi ve kuş pencereleri, nişleri, sütunları, bahçesi, konumuyla dikkat çekiyor.