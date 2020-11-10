İstanbul’da hayat 1 dakika durdu! ATA’ya saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu son yüzyılın en büyük liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yılında yurt genelinde olduğu gibi İstanbul D-100 Karayolunda ve üst geçitlerde vatandaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saat 09.05'te İstanbul'da hayat bir dakikalığına durdu. D-100 Karayolu'nda seyir halinde bulunan sürücüler 09.05'te Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümü nedeniyle otomobillerini bulundukları yerde durdurup araçlarından inerek kornaya basıp bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Üst geçitlerde bulunan vatandaşlarda saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82'inci yılında saat 09.05'te hayat yine durdu. Çeşitli etkinliklerle birlikte saat 09.05'te çalan siren sesleri ile birlikte yollarda seyir halinde bulunan sürücüler otomobillerini oldukları yerde durdurarak araçlarından çıkıp kornaya basaray saygı duruşunda bulundular. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal marşını okuyan vatandaşlar daha sonra yollarına devam ettiler. Atatürk'e saygı duruşuna çalan sirenle birlikte çevredeki evlerin penceresinden çıkan vatandaşlarda saygı duruşuna eşlik ettiler.