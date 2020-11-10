Jandarmadan sahte içki operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarasfından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Gebze ilçesinde belirlenen 3 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 3 bin litre kaçak şarap, 132 litre kaçak rakı, 164 litre etil alkol, 22 litre kaçak viski, 20 litre anason, 70 adet doluma hazır şişe, 4 adet sahte rakı imalatında kullanılan dinlendirme fıçısı, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında kurusıkı tabanca, 12 adet 9 mm. tabanca fişeği ve 160 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda konula ilgili 3 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.