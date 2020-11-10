Kahramanmaraş'ta sahte hastaneye operasyon: 6 gözaltı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda Dulkadiroğlu ve Oniki Şubat ilçelerinde; sahte hastane ile Suriyeli mültecilere tedavi adı altında çeşitli işlem yapıldığını belirledi.

Emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda; sahte hastane olarak kullanılan dairede kullanım süreleri dolmuş yüzlerce ilaç, ameliyat masaları ve doğumhane gibi bölümlerin olduğu görüldü. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu bildirildi.

Operayonda sahte hastaneyi çalıştıranların Suriye'de sağlık kuruluşlarında çalışanlar ile tıp öğrencilerinden oluştuğu öğrenildi. Sahte hastaneyi işlettikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Polisin baskını sırasında biri doğum, 2'si kürtaj için gelen 3 kadının yanı sıra 3 çocuk da sünnet edilmek üzere sözde hastaneye geldiği görüldü.

Dairedeki pislik polislerin bile midesini bulandırdı. Polis konuya ilişkin arama çalışması sürüyor.