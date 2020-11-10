Kahramanmaraş’ta zeytin hasadı başladı: Rekolte 15 bin ton

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'ndeki tarlalarda zeytinlerin hasadına başlandı. Günlük tarlaya gelip zeytin hasadı yapan çiftçiler, elde ettikleri ürünlerini ilçedeki tesislere getirerek yağ elde ediyor. Kahramanmaraş'ta il geneli zeytin üretiminde 15 bin ton hasat beklenirken, 3 ila 4 ton da yağ üretimi hedefleniyor.

Sabah saatlerinde hasada geldiklerini söyleyen çiftçi Ayten Demirdöğen, "Zeytinlerimizi toplayarak üretime katkı sunuyoruz. Topladığımız zeytinlerimizi işletmelere götürüp yağ üretiyoruz. Yağlık zeytinlerin yanında kışlık turşuluk zeytin de üretiyoruz" dedi.

Yıllık ortalama 150 ton yağ ürettiklerini söyleyen Mehmet Zor, "Bir yıl önce kapasitemizi artırdık bir makine daha ekleyerek üretime devam ediyoruz. Zeytinleri yağa dönüştürüyoruz ve çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Günlük bizim zeytin çekim kapasitemiz 150 ton civarında ve bunu yağa dönüştürdüğümüz zaman dörtte bir yağ elde ederiz. Zeytinler bazı sene çok, bazen az verir. Kentimizde il geneli bu yıl 15 bin ton zeytin rekoltesi beklenmektedir. Yağ oranı ise 3 ila 4 bin ton elde edilmesi bekleniyor" diye konuştu.

Yağ elde etmek için topladıkları zeytini tesise getiren Ahmet Özdemir ise, "Ben zeytin üreticisiyim ve şuanda da yağ elde etmeye geldik, şuanda yağımızı alıp gideceğiz bu yıl zeytin de hasadımı sevindirici" diye konuştu.