Karslı Selin’in duygulandıran Atatürk sevgisi

Kars'ın ilçelerinden Arpaçay'ında yaşayan ve ortaokulu okuduktan sonra serebral palsi hastalığın yakalanan Selin Öykü Aksoy'un Atatürk'e olan hayranlığını dile getirdiği şiirini annesi Çiğdem Perihan Aksoy'un kâğıda döktü. Televizyona çıkmayı çok istediğini söyleyince de gazeteciler, 10 Kasım'da Arpaçay ilçesine giderek Selin'i evinde ziyaret etti. Gazetecileri karşısında gören Selin'in sevinci görülmeye değerdi. Atatürk fotoğraflı tişörtünü de giyen Selin, annesinin de yardımıyla Atatürk'e yazdığı şiiri okudu.

Şiirinde "Her yer bayraklara büründü hep aklımda oldun, sen bizi düşmanlardan kurtardın Atatürk'üm. Seni çok seviyoruz Atatürk'üm biz senin devrimlerini yaşatacağız." diyen Aksoy, Atatürk'e olan hayranlığını ve özlemini sevgi ve neşeyle dile getirdi.

Anne Çiğdem Perihan Aksoy, "Atatürk'e büyük hayranlık duyuyor, kendince bir şiir yazıp 10 Kasım'da dile getirmek istedi. Tabi zor olduğu için ancak bu kadar yazıp dile getirebildi. Atatürk'ü 82. yıl dönümünde anıyoruz. Atatürk rahat uyusun arkasında böyle neferleri var, devrimlerini yaşatacaklar." dedi.

Gazeteci Tacettin Durmuş da Selin'le sosyal paylaşım sitesinde bağlantı kurduklarını ve kendisine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Selin'i mutlu etmekten büyük sevinç duyduklarını da kaydeden Durmuş, beraberinde götürdükleri çiçeği de Selin'e takdim etti.

BEDİR ALTUNOK/SABAH