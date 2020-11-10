Kocaeli'de 09.05’te nefesler tutuldu

Kocaeli'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 82'inci yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayata ara verildi

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda İzmit'te de yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş yolu ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunan vatandaşlar Atasına duyduğu sevgiden dolayı saygı duruşuna geçti.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaf ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti.

Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu'nda da ulaşım durdu.