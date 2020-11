'Kocaeli’de, su idaresinden tasarruf uyarısı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının yıllık yüzde 80'inini karşılayan Yuvacık Barajı, yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve düşük yağışlar nedeniyle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında en düşük olduğu seviyeye indi. Son zamanlarda basına yansıyan ve endişeli görülen bu durum ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olan İSU Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu.

SU SIKINTISI BULUNMAMAKTADIR

Yapılan açıklamada Yuvacık Barajında 9 Kasım itibariyle, yüzde 24 seviyesinde 12 milyon 220 bin metreküp su bulunduğu belirtilerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, sonbahar aylarında mevsim normallerinin altında devam eden yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajındaki seviyenin inmesi üzerine B planı olarak kullanıldığı Sapanca Gölü'nden 23 Eylül tarihi itibariyle su alımına başlandı. Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile Başiskele Kullar İçme suyu Arıtma Tesisine şimdiye kadar, toplamda 7 milyon 113 bin 821 metreküp su alımı gerçekleştirmiştir. Yuvacık Barajından alınan su ile birlikte arıtılan içme suyu, şebekeye verilerek abonelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kocaeli'nde su sıkıntısı bulunmamaktadır" denildi.

TASARRUF KURALLARINA UYARAK

Açıklamanın devamında ise hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte şehre verilen su tüketiminin de azaldığı vurgulanarak; "Önümüzdeki dönemde mevsim normallerine bağlı olarak yağışlar beklenmektedir. Buna rağmen İSU Genel Müdürlüğü olarak yaşanabilecek her türlü susuzluk riskine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Sapanca gölünün yanı sıra ihtiyaç halinde C Planı olarak hazır halde bekletilen derin su kuyuları devreye alınacaktır. Ayrıca, Kandıra Namazgâh Barajı'nda bugün itibariyle yüzde 60 oranında olmak üzere 13 milyon 640 bin m3 su bulunmaktadır. Namazgâh Barajı'ndan Kandıra ve çevresi ile İzmit, Körfez ve Derince ilçelerinin kırsal yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Gözümüz gibi baktığımız ve kalitesini koruduğumuz içme suyumuzu, tasarruf kurallarına önem vererek gönül rahatlığı ile çeşmelerinizden içebilir ve her türlü ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.