Kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri: Haşlanmış kuşkonmaz nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün Atatürk'ün sevdiği yemeklerden kuşkonmaz yapılması istendi. Her zaman revaçta olan haşlanmış kuşkonmaz tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan limon suyu, sarımsak ve zeytinyağı üçlüsüyle yapılan sebze yemeğinde hünerlerini sergilemelerini bekliyor. Vitamin ve mineral deposu ile yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef kuşkonmaz nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Haşlamış kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri

KUŞKONMAZ NASIL YAPILIR? KUŞKONMAZ TARİFİ

A, B ve C vitaminleri açısından zengin olan kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri şu şekilde;