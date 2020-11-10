Kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri: Haşlanmış kuşkonmaz nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün Atatürk'ün sevdiği yemeklerden kuşkonmaz yapılması istendi. Her zaman revaçta olan haşlanmış kuşkonmaz tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan limon suyu, sarımsak ve zeytinyağı üçlüsüyle yapılan sebze yemeğinde hünerlerini sergilemelerini bekliyor. Vitamin ve mineral deposu ile yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef kuşkonmaz nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Haşlamış kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri
A, B ve C vitaminleri açısından zengin olan kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri şu şekilde;
1 demet kuşkonmaz
Yeteri kadar su
2 diş kıyılmış sarmısak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Tuz
Kuşkonmazları yıkayıp uçlarındaki sert kısımları bir kabak soyacağı ya da bıçakla sıyırarak temizleyin. Tuzlu su kaynatıp kuşkonmazları hafifçe yumuşayana kadar haşlayın.
Süzüp servis tabağına alın. Soğuduktan sonra üzerine kıyılmış sarmısak ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapı