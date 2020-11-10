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tarifi ve malzemeleri: Haşlanmış ?

Masterchef 2020 tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından yapılması istendi. Atatürk'ün sevdiği lezzetler arasında yer alan sebze yemeğinin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam haşlanmış kuşkonmaz ile yarışırken en lezzetli sebze yemeğini hazırlayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte haşlanmış !

Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:38 ABONE OL
Kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri: Haşlanmış kuşkonmaz nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün Atatürk'ün sevdiği yemeklerden yapılması istendi. Her zaman revaçta olan haşlanmış ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan limon suyu, sarımsak ve zeytinyağı üçlüsüyle yapılan sebze yemeğinde hünerlerini sergilemelerini bekliyor. Vitamin ve mineral deposu ile yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? Haşlamış kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri

KUŞKONMAZ NASIL YAPILIR? KUŞKONMAZ TARİFİ

A, B ve C vitaminleri açısından zengin olan kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri şu şekilde;

Kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri: Haşlanmış kuşkonmaz nasıl yapılır?

KUŞKONMAZ TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 demet

Yeteri kadar su

2 diş kıyılmış sarmısak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Kuşkonmazları yıkayıp uçlarındaki sert kısımları bir kabak soyacağı ya da bıçakla sıyırarak temizleyin. Tuzlu su kaynatıp kuşkonmazları hafifçe yumuşayana kadar haşlayın.

Kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri: Haşlanmış kuşkonmaz nasıl yapılır?

Süzüp servis tabağına alın. Soğuduktan sonra üzerine kıyılmış sarmısak ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapı

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Kuşkonmaz tarifi ve malzemeleri: Haşlanmış kuşkonmaz nasıl yapılır?
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