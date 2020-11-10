Mardin'in bütün çöpü onların sırtında

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Mardin'in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarındaki çöpler yıllardır Artuklu Belediyesi'nin kadrolu eşeklerinin yardımıyla toplanıyor. Sabahın erken saatlerinde, başlarında bir belediye personeli ile başlanan ve saat 10.00'a kadar süren çöp toplama işlemi 5 saatlik dinlenme ve yemek molasının ardından saat 17.00'ye kadar devam ediyor. İş bittikten sonra belediyenin kendileri için oluşturduğu tarihi alanda kalan eşekler, ortalama 7 yıl çalıştırıldıktan sonra emekli ediliyor. Emekliye ayrılan eşekler, hayatlarının geriye kalan kısmını yine belediyeye ait barınakta tamamlıyor.

'ONLARA BAKMAMIZ GEREKİYOR'

Mardin'de semer üreten 2 ustadan biri olan Fikri Çiçek, eşeklerin özel bakımları olduğunu ve insanların cefasını çektiğini ifade ederek, "Şu anda belediye eşekleri bütün Mardin'in çöplerini topluyor. Ara sokaklarımıza araba giremiyor. Bizim cefamızı onlar çekiyor. O hayvanlar dar sokaklarda çöpleri toplaya toplaya götürüyorlar. Onların semerlerini biz üretiyoruz. Özel bakımları var. Çünkü o hayvanlar bizim çöplerimizi topluyor. Onlar da sonuçta bir candır. Allah onları bizim hizmetimize vermiş, bizim de onlara bakmamız gerekiyor" dedi.

'HAYVANLAR EN İYİ DOST, EN İYİ YARDIMCIDIR'

Mardinli iş insanı Mehmet Yertum da, kendini bildi bileli eşeklerin temizlik işlerinde yardımcı olarak kullanıldığını belirterek, "Belediyenin kadrolu eşekleri bunlar. Belirli bir süre çalıştıktan sonra bunlar belediye tarafından emekliye ayrılıyor. Tüm muharebelerde, tüm savaşlarda en yakın dostlarımız bineklerimizdi. Aslında hayvanlar gerçekten insanlar için en iyi dost, en iyi yardımcıdır. Kıymetlerini bilmek gerekiyor" diye konuştu.