Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, sis ve hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz haftadan itibaren Pazartesi günü İstanbul ve çevre illerinde yaşanacak yağışlar için uyarılarda bulunmuştu. İstanbulluları ise sabah saatlerinde yağışlı hava karşıladı. Bu noktada yağışların ne kadar süreceği konusu ise merak ediliyor. Peki, İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? MGM konuyla ilgili yaptığı açıklamada yağışların devam edeceğini belirtti ve o günü işaret etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ UYARDI! İŞTE YAĞIŞLARIN SONA ERECEĞİ TARİH…

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; bölge bölge bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, hava durumu tahminlerini görebilirsiniz.