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Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

’den ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda devam edecek yağışlara ve yurt genelinde görülecek olan sise dikkat çekildi. MGM, Marmara bölgesi ve Karadeniz’de etkisini gösteren yağışlarla ilgili vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Peki, ’da yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:00 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

'den sağanak yağış, sis ve uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz haftadan itibaren Pazartesi günü ve çevre illerinde yaşanacak yağışlar için uyarılarda bulunmuştu. İstanbulluları ise sabah saatlerinde yağışlı hava karşıladı. Bu noktada yağışların ne kadar süreceği konusu ise merak ediliyor. Peki, İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? MGM konuyla ilgili yaptığı açıklamada yağışların devam edeceğini belirtti ve o günü işaret etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ UYARDI! İŞTE YAĞIŞLARIN SONA ERECEĞİ TARİH…

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; bölge bölge bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, hava durumu tahminlerini görebilirsiniz.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 KASIM SALI)

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

10 KASIM SALI HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

11 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

12 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

13 KASIM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

14 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?
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