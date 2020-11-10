Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, sis ve hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz haftadan itibaren Pazartesi günü İstanbul ve çevre illerinde yaşanacak yağışlar için uyarılarda bulunmuştu. İstanbulluları ise sabah saatlerinde yağışlı hava karşıladı. Bu noktada yağışların ne kadar süreceği konusu ise merak ediliyor. Peki, İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? MGM konuyla ilgili yaptığı açıklamada yağışların devam edeceğini belirtti ve o günü işaret etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; bölge bölge bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, hava durumu tahminlerini görebilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
10 KASIM SALI HAVA DURUMU RAPORU
11 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU
12 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU