Muğla'da 22 adrese sahte içki operasyonu

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliklerinin ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 22 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda 69 litre sahte içki, 257 litre etil alkol, 55 litre el yapımı şarap, 3 litre el yapımı viski, 3 litre el yapımı rakı, 3 gümrük kaçağı viski, alkol yapımında kullanılan aroma ve sıvılar, alkol yapımında kullanılan kit, ölçek, termometre, ısı ölçer, gümrük kaçağı 350 paket sigara, 100 paket puro, 5 kilogram bandrolsüz tütün, 90 kilogram kaçak nargile tütünü, gümrük kaçağı çay, elektronik sigara, 8 parça tarihi eser, 7 sikke, 3 sahte çek, senet, 10 kuru sıkı tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca, 12 şarjör, 2 top güllesi, 126 fişek, 14 boş mermi kovanı ile bıçak ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Şüphelilerden 23'ü hakkında adli para cezası verilip serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.