Nevşehir’de feci kaza: 4 ölü 3 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Alacaşar köyünden Nevşehir'e dönmekte olan Y.K. idaresindeki ambulansı sollamaya çalışan Mehmet Aktaş'ın kullandığı kamyonet, karşı istikametten gelen Salih Öz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsü direksiyonu kırarak tarlaya savruldu. Ambulans sürücüsü Y.K ve sağlık personelleri M.S. ile S.S. yaralandı. Otomobil sürücüsü Salih Öz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan, kamyonet sürücüsü Mehmet Aktaş, ile beraberindeki Şeymanur Aktaş ve Nurettin Aktaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Alp KORUKCU / SABAH