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Otları yakarken çıktı, 15 dönüm yandı

Antalya'nın ilçesinde, zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu çıkan , ormana sıçradı. 15 dönüm orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan D.Ö., işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 18:36 ABONE OL
Otları yakarken yangın çıktı, 15 dönüm yandı

Manavgat'ın Uzunkale Mahallesi Tefekli mevkisinde zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Büyüyerek hızla yayılan yangına ilk müdahaleyi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri de müdahale etti.

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su ikmal araçları da yangın söndürme çalışmasına katıldı. Çıkan yangında 7 dönümü koru ormanı, 8 dönümü tarım arazisi olmak üzere 15 dönüm alan zarar gördü.

Yapılan inceleme sonucu yangının D.Ö.'nün zeytin bahçesindeki kurumuş ot ve dalları yakmak istediği sırada çıkıp, ormana sıçradığı belirlendi. Gözaltına alınan D.Ö., 'taksirle orman yangınına sebep olmak' suçundan savcılığa sevk edildi.

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Otları yakarken yangın çıktı, 15 dönüm yandı
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