Parayı almadan aracı sattı 50 bin lirası yandı! Yaşadıklarını anlattı

İstanbul Esenyurt'ta, aracını satmak isteyen bir kişi, parasının tamamını almadan noter onayını verince 50 bin lira dolandırıldı. Sahte polis kimliği ile müşteri gibi gelenlere, 80 bin lira değerindeki aracını sattığını 30 bin lira peşin para aldığını belirten mağdur Hulusi Topkara (24) "Kalan 50 bin lirayı banka hesabına havale yaptık, yarın sabah alırsın dediler, ancak para hiç gelmedi. Ben mağdur oldum siz mağdur olmayın" dedi.



İstanbul Esenyurt'ta, 80 bin lira değerindeki aracını satmak isteyen Hulusi Topkara, bir internet sitesi üzerinden ilan verdi. İlanı gören Cumali A. (28), Eren L. (24), Ve Müslüm Y. (30) isimli şüpheliler Hulusi Topkara'yı arayarak aracı test etmek istediklerini söyledi. Tıpkı bir alıcı gibi arabayı test eden ve beğendiklerini söyleyen şüpheliler Hulusi Topkara ile anlaşarak 31 Ekim günü noterde buluşmak üzere olay yerinden ayrıldı. Akşam saatleri üzerinde araba sahibi Hulusi Topkara ile noterde buluşan şüpheliler, Topkara'ya 30 bin lira nakit vererek "Kalan 50 bin lirayı da banka hesabına havale yaptık. Birazdan hesabında olur" dedi. Bunun üzerine noterdeki işlemleri sırasında araç satışını onaylayan Topkara, yarın sabah banka hesabına 50 bin lira geleceğini umut ederek evine döndü.





DOLANDIRILDIĞINI SABAH UYANDIĞINDA ANLADI



80 bin lira değerindeki aracını, paranın tamamını almadan teslim eden mağdur Hulusi Topkara "Aracın satışını gerçekleştirmek için 31 Ekim günü noterde buluştuk. 30 bin lirayı elden teslim aldım. 50 bin lirayı banka hesabıma havale ettiklerini söylediler. Biraz bekledik ancak hesabıma para gelmedi. Ben de işlemlerin aksamaması adına aracın satışına onay verdim. Sabah uyandığımda hesabıma para gelmeyince dolandırıldığımı anladım" dedi.



AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDILAR



Mağdur Hulusi Topkara'nın durumu polise bildirmesinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler; şüpheliler, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı.



1 ADET SİLAH VE 2 ADET SAHTE PLAKA ELE GEÇİRİLDİ



Polis ekiplerinin, bir yakıt istasyonunda yakıt aldıkları esnada ele geçirdiği arabanın içerisinde, bir adet tabanca ve 2 adet sahte plaka bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerden Cumali A.'nın farklı suçlardan 27, Müslüm Y.'nin ise 26 adet kaydının bulunduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar 8 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.