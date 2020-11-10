Sahte içki üç can daha aldı

Balıkesir'ın Ayvalık ilçesinde, bir tekel bayisinden aldıkları sahte rakıyı içen Ahmet Samur (52) ve Burak Zaloğlu (28), zehirlenince hastaneye kaldırıldı. Samur ve Zaloğlu, hayatlarını kaybetti. Sahte rakıyı sattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve suçlamayı kabul etmeyen tekel bayii S.M. mahkemece serbest bırakıldı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Ali Yüksel, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı da 39'a ulaştı. Mersin'in Mezitli ilçesinde, polis, bin 700 litre sahte içki ve kaçak alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirdi. Evini adeta mini bir fabrikaya dönüştüren B. E. Ş adliyeye sevk edildi.