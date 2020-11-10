Şanlıurfa’da 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında olduğu gibi Şanlıurfa'da da düzenlenen törenle anıldı.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'nın çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda devam etti.