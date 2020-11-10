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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile son dakika 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Online ile son dakika - BURADA!

sonuçları açıklandı! İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınla şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin 78 Milyon TL’lik sebebiyle heyecanla beklediği MPİ canlı çekilişle belli olacak. 9 Kasım 2020 Pazartesi (bugün) (MPİ) ve ortaklığında yapılacak olan MP TV canlı çekilişindegünün şanslı numaralarını doğru tahmin etmek ve 78 Milyonu aşan çılgın büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler 9 Kasım MPİ ? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. MPİ ve kazandıran numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama ekranıyla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 18:41 Son Güncelleme: 10.11.2020 18:42 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile son dakika 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Şans oyunu severlerin her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Online – MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ sonuçları 9 Kasım 2020 Pazartesi (bugün) MP TV canlı çekilişle belli olacak. (MPİ) ve ortaklığında bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) yapılacak için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahminle 78 milyon Türk Lira'lık talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 9 Kasım ? sorusuna yoğun şekilde yanıt arıyor. Bu başlık altında MPİ ve günün kazandıran numaralarıyla MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 KASIM 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango bünyesinde yer alan MP TV canlı yayın çekilişiyle MPİ belli oluyor. ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoru ile ilgili detaylar şöyle;

Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile son dakika 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları: 69 - 77 - 5 - 70 - 32 - 11 - 28 (JOKER)

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile son dakika 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile son dakika 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile son dakika 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
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