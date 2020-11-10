Şener Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Şener Şen sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Şener Şen'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sevenlerini derinden etkiledi. En son Kasım ayında bir tiyatro oyununda sahne alan ünlü oyuncunun hayatı ve sağlık durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Gelen son bilgiler arasında Şener Şen'in sağlık durumun iyi olduğu duyuruldu. Tüm bu gelişmeler üzerine ünlü oyuncunun hayatına dair detaylar merak edildi. Peki Şener Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Koronavirüs testi pozitif çıkan Şener Şen sağlık durumu nasıl?
Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Komedi ve dram tarzındaki pek çok sinema filminde rol alan 78 yaşındaki Şener Şen'in koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda hastaneye kaldırıldığı biliniyor…
Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Komedi ve dram tarzındaki pek çok sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ali Şen'in oğlu olarak dünyaya gelen Şener Şen, babası gibi oyuncu olma isteğiyle tiyatroya başladı.
1975 senesinde Hababam Sınıfı sinema filminde Badi Ekrem rolü ile kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Şener Şen Kemal Sunal ile birlikte iyi birer ikili oluşturmuş ve Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.
Şener Şen yardımcı rolleri oynaya oynaya 1984 senesine kadar gelir. O zamanlar Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, "Şener Şen çok tutuyor, bir filmde başrol oynatalım" isteği, Arzu Film'e, Ertem Eğilmez'e kadar gelir. Fakat bu istekte tehlikeli bir yan vardır. Şener Şen o güne kadar Kemal Sunal ve İlyas Salman'la yaptığı kırsal kesimdeki uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı köylü tiplemelerinde oynamıştır. Ancak Şener Şen bu defa halkın istediğini yapmaz. "Onların istediği filmi yapmam, başrol oynayacaksam kendi istediğim filmi yaparım" diyerek isyan bayrağını çeker ve Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk başrolüne çıkar.
Filmde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteri işine son derece bağlı bir mutemettir. Bu nedenle çevresindekilerce hor görülür. Zimmetine para geçirdiği söylentileri ortalığa yayılınca itibar görür ve el üstünde tutulmaya başlar. Ertem Eğilmez'in bu film için ona "Eğer bu film tutmazsa senin hayatın başlarken biter. Bir daha bir fırsat yakalayamazsın. Ama öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da kazanırsın" demesine rağmen, Namuslu o yılın en iyi iş yapan filmleri arasına girdi ve Şener Şen'in sinema kariyerindeki ikinci perde açıldı.
Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu "Amerikalı" ve "Arabesk" filmlerini çevirir . 1996'de ise Türk sinemasında bir devrim yaratan "Eşkıya" filminde Uğur Yücel ile birlikte oynar. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe bir rekor kırmış ve 2.5 milyon seyirciyi sinemalara çekmiştir.
Banker bilo 1980 (banker yakup)
Gırgıriyede şenlik var 1981
Davaro 1981 (sülo)
Adile teyze 1982
Çiçek abbas 1982
Dolap beygiri 1982 (yakup)
Gırgıriyede cümbüş var 1983
Şekerpare 1983
Şalvar davası 1983
Gırgıriyede büyük seçim 1984
Namuslu 1985 (ali rıza)
Züğürt ağa 1985
Aşık oldum 1985
Çıplak vatandaş 1985 (ibrahim)
Milyarder 1986 (mesut)
Değirmen 1986
Muhsin bey 1987 (muhsin bey)
Selamsız bandosu 1987
Zengin mutfağı 1988 (lütfü usta)
Arabesk 1988 (şener)
Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni 1990
Gölge oyunu 1992 (abidin)
Amerikalı 1993 (şerefli türk)
Eşkıya (Film) 1996 (baran)
15. Antalya Film Şenliği, 1978, Çöpçüler Kralı, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
24. Antalya Film Şenliği, 1987, Muhsin Bey, En İyi Erkek Oyuncu
42. Antalya Film Şenliği, 2005, Gönül Yarası, En İyi Erkek Oyuncu