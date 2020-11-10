SİGARA İÇME YASAĞI SON DAKİKA: Gaziantep ve Balıkesir'in ardından o illerimizde de sokakta sigara içme yasağı getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarında artış devam ediyor. Hal böyle olunca, il bazlı kısıtlamalar tekrardan gündeme gelmiş ve bazı illerimizde uygulanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün Balıkesir ve Gaziantep'te sokakta sigara içme yasağı getirilmişti. Bugün Bursa ve Isparta valilikleri tarafından sigara içme yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Böylece, Bursa ve Isparta illerimizde sokakta sigara içme yasağı uygulaması getirildi. İşte sigara içme yasağı olan tüm illerimizde ve valiliklerden gelen son dakika açıklamaları;

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? SİGARA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

Gaziantep ve Balıkesir'in ardından, Bursa ve Isparta'da da sokakta sigara içme yasağı getirildi. İşte Bursa ve Isparta valiliklerinden yapılan o açıklamalar;