Silah kaçakçılarına büyük operasyon

Kocaeli ve çevre illerde, birbirleri ile bağlantılı olarak bazı şahısların silah kaçakçılığı yaptıklarına dair bilgilere ulaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, Kocaeli İzmit, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde, Bursa Gemlik ve İznik İlçesinde ve Sakarya Sapanca ve Erenler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT

Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda;46 adet ruhsatsız tabanca,6 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 53şarjör, 1 adet susturucu ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen atölyede 2 adet freze makinesi, 1 adet sabit matkap, 1 adet torna makinesi, 2 adet bileme makinesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltında bulunan 21 şüpheli ifadelerinin alınması sonrasında, gerekli kanun maddelerinden işlem yapılarak serbest bırakılırken, 3 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Firari oklan 3 kişinin ise yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.