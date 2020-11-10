Sinek çayı fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oldu

Bölgede tarihi ve doğal alanlarda çekim yapan bir grup Siverekli fotoğrafçı, sonbaharın renklerini fotoğraflamak amacıyla tüm renkleri yansıtan Sinek Çayı'nda deklanşöre bastı.

Doğal yapıyı ve sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakları doğal stüdyo olarak kullanan fotoğrafçılar, Sinek Çayı'nı uzun pozlama tekniğiyle fotoğrafladı.

Bölgedeki tarihi ve doğal alanları fotoğrafladıklarını belirten Nida Sanat Topluluğu Başkanı Abdullah Hakan Lale, Sabah muhabirine, "Siverek Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde açtığımız kurslara katılan ve kursu tamamlayan kursiyerlerimize hem fotoğraf sanatını öğretiyoruz hem bölgedeki güzellikleri tanıtıyoruz. Sağlıkçısından öğretmenine geniş bir kursiyer ağımız var." dedi.

"BÖLGENİN TURİZMİNE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bölgenin tarihi mekânlarını fotoğraflayarak tanıtımına ve turizme katkı sumaya çalıştıklarını dile getiren Lale, "Bölgemizin tarih kokan alanlarında çektiğimiz fotoğraflarla yüksek olan turizm potansiyeline bir nebze de olsa katkı sunmayı hedefliyoruz. Devir teknoloji devri ve çektiğiniz fotoğrafları geniş kitlelere ulaştırmak artık çok kolay. Bölgeye daha önce hiç gelmemiş olanları birkaç kareyle cezbedebiliyorsunuz ki bu da insanların ilgisini çekip bölgeye gelmesini sağlıyor. Kısaca gönüllü turizm ve tanıtım elçileriyiz." diye konuştu.

"ÇEKTİĞİMİZ FOTOĞRAFLARI SERGİDE KULLANACAĞIZ"

Devam eden pandemi süreci nedeniyle aktif olarak çalışamadıklarını ancak çalışmalarının sürdürdüklerini söyleyen Hakan Lale, şunları söyledi: "Normal şartlarda yaz aylarında açmayı planladığımız sergiyi koronavirüs hastalığı nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Önümüzde süreçte salgının seyrine bağlı olarak sergi açabilir, şartlar elverişli olmazsa da internet üzerinden sergi açmayı planlıyoruz."

İlk defa böylesine doğal bir ortamda çekime katıldığını belirten müzik öğretmeni Metin Çınar, "Temel fotoğrafçılık kursunun ardından topluluk üyeleriyle birlikte çekime geldik. Daha önce Çermik ilçesine hiç gelmedim ve böyle doğal bir ortam olduğunu bilmiyordum. Bu sayede tarihi ve turistik alanları hem tanımış hem tanıtmış oluyoruz. Çok beğendim, çok güzel kareler elde ettik." ifadelerini kullandı.