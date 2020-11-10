Son dakika haber: Gamze'nin ailesinden vahim iddia! Gamze'yi böyle ölüme terk etmişler

GAMZE ÖLÜMÜ BEKLERKEN, KANLI TAYTINI DEĞİŞTİRİP, MAKİNEYE ATMIŞLAR



Öte yandan Katil zanlısı Hasan Bölüm ile arkadaşı Muharrem Kökçıkaran'ın savcılıkta birbirleriyle çelişkili ifadeler verdikleri ortaya çıktı. Tutuklanan Hasan Bölüm ifadesinde, yaralı haldeyken Gamze'nin kanlı taytını çıkartıp, çamaşır makinesine attıklarını, daha sonra sigara içtiklerini anlatarak, şunları söyledi:



"Kıskançlık yüzünden tartıştık. Tartışma sırasında aramızda itişme ve bağrışma oldu. Odadan mutfağa gittim. Gamze arkamdan gelip, tezgah üzerindeki bıçağı alıp üzerime doğru geldi. Kollarından tutup ittim. Tekrar bıçakla üzerime geldi. Gamze'nin bileklerini tuttum. Bacağıma ve kasıklarıma tekme atmaya çalıştı. Ben de kendimi kurtarmak için bileğini çevirerek, bıçağın uç kısmını Gamze'ye döndürüp, 'boşa çıksın' diye ittim. Gamze 'ah' diye bağırdı. Bir anda kan gördüm. Göğüs bölgesinden aşağıya doğru kan aktığını gördüm. Her yer bir anda kan oldu. Bulduğum havluyu göğüs bölgesine bastırdım. Gamze'ye 'İyi misin?' dedim. 'İyi' olduğunu söyledi. Koşarak karşı daireye gittim, yardım istedim. Muharrem geldi. Muharrem havlu ile tampon yaptı, pamuk istedi onunla da tampon yaptı. Kanama kesilmişti, Gamze, 'Biraz serinleyeceğim, kapıyı açın' dedi. Balkon kapısını açıktık. 5-10 dakika sonra üşüdüğünü söyledi. 'Ambulans çağıralım' dediğimizde 'Gerek yok istemiyorum' dedi. 'Beni kaldırın, hava aldırın, serinleyeceğim' dedi. Kaldırıp, yatak odasına götürdük, pencereye yaklaştığımızda bir anda yere düştü. 'Ambulans çağıralım, iyi değilsin' dediğimde tekrar, 'iyiyim gerek yok' dedi. Daha sonra yatağa uzandı. Muharrem 'Ambulans çağıralım ya da üstünü değiştirelim, daha hızlı götürürüz' dedi. Muharrem ile Gamze'nin taytını çıkartıp, eşofman giydirdik. Üzerindeki tişörtü de değiştirmek istedik, fenalaştı."