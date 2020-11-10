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Son dakika haber: Korona virüs hastası kadının sır ölümü! İntihardan şüpheleniliyor!

’te yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan bir kadın karantina süresini geçirdiği evinde ölü bulundu. Daha önce iki kez boşanan ’ün 3. eşiyle de boşanma aşamasında olduğu iddia edilirken bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Gür’ün edip etmediği Ankara’da yapılan otopsi raporu sonucu ortaya çıkacak.

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:27 ABONE OL
Son dakika haber: Korona virüs hastası kadının sır ölümü! İntihardan şüpheleniliyor!

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Leyla Gür (35), yaşadığı rahatsızlık üzerine korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan genç kadın yaşadığı evde karantinaya alındı. Karantinanın 5. gününde kendisinde haber alamayan yakınları polis ve itfaiye eşliğinde girdiği evde Gür'ü hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Gür'ün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korona virüs testi pozitif olan Gür'ün cenazesi otopsi için gönderildiği Ankara'da ailesi tarafından alınarak kente getirildi. Gür'ün cenazesi korona virüs tedbirleri doğrultusunda Yeşilkent Mezarlığında defnedildi.

İNTİHARDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Daha önce iki kez boşanan Leyla Gür'ün 3. eşiyle de boşanma aşamasında olduğu iddia edilirken bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Gür'ün intihar edip etmediği Ankara'da yapılan otopsi raporu sonucu ortaya çıkacak.

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Son dakika haber: Korona virüs hastası kadının sır ölümü! İntihardan şüpheleniliyor!
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