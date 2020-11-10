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SON DEPREMLER | Kuşadası Körfezi ve Bergama'da şiddetli depremler! AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika haberi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. Saatler 23:30'ı gösterdiğinde meydana gelen depremi takip eden saatlerde, İzmir'in Bergama ilçesinde 3.6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 03:56 Son Güncelleme: 10.11.2020 07:50 ABONE OL
SON DAKİKA! Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 23.30'da 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: EGE DENİZİ'NDE ŞİDDETLİ DEPREM! İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ!

Ege Denizi Kuşadası Körfezi merkez üssü olan olayına ilişkin tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

SON DAKİKA! Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

SON DAKİKA! Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

DEPREMİN DETAYLARI


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SON DEPREMLER | Kuşadası Körfezi ve Bergama'da şiddetli depremler! AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika haberi
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