Son dakika haberi: Pfizer corona aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak?

Son dakika haberi…"Bilim ve insanlık için harika bir gün" olarak adlandırılan corona aşısının yüzde 90 oranında önlediği bilgisi ile birlikte aşı çalışmaları yakından takip edilmeye başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan corona pandemisinin önüne geçebilecek olan en önemli etkenin corona aşısı olduğu biliniyor. Öte yandan Pfizer aşısı hakkında Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; Pfizer corona aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak?

PFİZER CORONA AŞISI BULUNDU MU?

Koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği belirtilen Pfizer aşısı hakkında Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Pfizer corona aşısı bulundu mu şeklindeki soruların yanıtları da araştırılır hale geldi.

İşte Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Pfizer corona aşısı ile ilgili açıklamalar…