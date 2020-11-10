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haberi: bulundu mu? ne zaman dağıtılacak?

Ajanslardan gelen haberine göre; Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen gündeme damgasını vurdu. Tüm dünyayı etkisi altına corona pandemisi nedeniyle son dönemde aşı çalışmaları hem ülkemizde hem dünyada devam ediyorlar. Türkiye'deki aşı çalışmaları ise tüm dünyanın konuştuğu konular arsında yer alırken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Tüm dünya için en iyi haber!' olarak duyurulan Pfizer aşısını ve Türkiye'deki aşı çalışmalarını anlattı. Bilindiği üzere Pfizer aşısının corona virüse karşı % 90 oranında önlediği duyurulmuştu. Peki; bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak? İşte son dakika haberinin detayları!

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Son dakika haberi: Pfizer corona aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak?

haberi…"Bilim ve insanlık için harika bir gün" olarak adlandırılan corona aşısının yüzde 90 oranında önlediği bilgisi ile birlikte aşı çalışmaları yakından takip edilmeye başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan corona pandemisinin önüne geçebilecek olan en önemli etkenin olduğu biliniyor. Öte yandan Pfizer aşısı hakkında Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak?

PFİZER CORONA AŞISI BULUNDU MU?

Koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği belirtilen Pfizer aşısı hakkında Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Pfizer şeklindeki soruların yanıtları da araştırılır hale geldi.

İşte Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Pfizer corona aşısı ile ilgili açıklamalar…

Son dakika haberi: Pfizer corona aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak?

Koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği söylenen Pfizer aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan çalışmalar tüm insanlık için umuttur. Firma 2020 yılında 50 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor. 2021 yılı içerisinde ise yaklaşık 1.3 milyar doz aşı üretmek gibi bir hedefler var. 2020 yılı içinde üretmeyi planladıkları 50 milyon doz aşının dağıtımı nasıl olur bunu henüz kesin olarak bilemiyoruz. Aşı çalışmalarının başında, BionTech ile anlaşma yapan hatta aşının parasını ödeyen ülkeler vardı. Almanya bu açıdan avantajlı ülkelerden biri. Türkiye de Faz 3 çalışmalarına dahil olmuştu. Bu nedenle aşıya ulaşma açısından Türkiye'nin de avantajı var diyebiliriz. Firmayla ticari anlaşmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yönetiliyor. " dedi.

Son dakika haberi: Pfizer corona aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak?

'NİSAN AYINA KADAR TAMAMLANABİLİR'

Türkiye'deki aşı çalışmalarını değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Türkiye'deki aşı çalışmalarında henüz Faz 1 çalışmaları başladı. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bunlar zaman alacak çalışmalar ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu çalışmaların nisan aynına kadar tamamlanacağını umudunu taşıdığını söylemişti. Türkiye'deki aşıların kullanıma girmesi için en az 5-6 ay kadar bir süre var diyebiliriz." dedi.

Son dakika haberi: Pfizer corona aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak?

"BU BİR ARA DEĞERLENDİRME…"

Aşının bilimsel makalesinin henüz yayınlanmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Çalışma hala devam ettiği için kesin bilgiler veremiyoruz. Bu bir ara değerlendirmeydi. Bağışıklığın ne kadar süre devam edeceğini bu nedenle henüz bilmiyoruz. Aşının yüzde 90 oranında korunma sağlaması çok iyi bir oran. Ancak koronavirüs aşısı bulunsa bile, bu aşıyı ulaştırmak, yapmak zaman alacaktır. Pek çok ülke bu aşıya ulaşmak için çalışıyor." dedi.

"EN ÖNEMLİ SİLAH AŞI…"

Aşı çalışmalarının koronavirüsten tamamen kurtulma konusundaki önemine dikkat çeken Özlü, "Aşı çalışmaları koronavirüsten korunmak için en büyük silah aşı ancak önemli olan ne kadar sürede ne kadar insanın aşılanacağı." dedi.

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Son dakika haberi: Pfizer corona aşısı bulundu mu? Corona aşısı ne zaman dağıtılacak?
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