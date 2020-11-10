Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

Binanın ağır hasarlı olduğunu söyleyen Ezgi Sert, "İş yerim yıkılıyor şu anda. Ağır hasarlıydı, yıkılma kararı alındı. O yüzden de içerideki hiç hiçbir eşyayı alamadık. Her şey içeride kaldığı için böyle izliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok" dedi. Acılı kadının durumuna duyarsız kalmayan vatandaşlar Ezgi Sert'in yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.



