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Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

’de depremde hasar gören bir binanın yıkımında yürek burkan anlar yaşandı. Yıkım devam ederken, iş yerinin bulunduğu binanın yıkımını izleyen bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkım boyunca hıçkırıklara boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirdi. İşte İzmir'deki yıkımdan son dakika kareleri...

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:16 Son Güncelleme: 10.11.2020 13:43 ABONE OL
Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 34 kişiye mezar olan Rızabey Apartmanı karşısındaki hasarlı binaların yıkıma başlandı.

Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

3 katlı binada iş yeri bulunan Ezgi Sert, yıkımı gözyaşlarıyla izledi. Binada ağır hasar bulunduğu için eşyalarını alamadığı öğrenilen Ezgi Sert, zaman zaman hıçkırıklara boğuldu.

Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

Binanın ağır hasarlı olduğunu söyleyen Ezgi Sert, "İş yerim yıkılıyor şu anda. Ağır hasarlıydı, yıkılma kararı alındı. O yüzden de içerideki hiç hiçbir eşyayı alamadık. Her şey içeride kaldığı için böyle izliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok" dedi. Acılı kadının durumuna duyarsız kalmayan vatandaşlar Ezgi Sert'in yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.

Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

Bina yıkımı sırasında caddede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, caddede toplanan vatandaşlar yıkımı cep telefonuyla kaydetti.

Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

Kimi vatandaş sosyal medyadan yıkımı canlı yayınlarken, kimi vatandaş ise video ve fotoğraf çekerek yıkım anını kaydetti.

Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

Öte yandan binanın yıkımı sırasında itfaiye ekipleri su tutarken oluşan gökkuşağı ise dikkat çekti.

Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

İŞTE İZMİR'DEKİ YIKIMDAN KARELER...

Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

İŞTE İZMİR'DEKİ YIKIMDAN KARELER...

Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!

İŞTE İZMİR'DEKİ YIKIMDAN KARELER...

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Son dakika: İş yerinin yıkılışını izleyen kadın hıçkırıklara boğuldu!
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