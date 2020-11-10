Son dakika: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Metrobüs güzergahında değişiklik...

Son dakika yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak..