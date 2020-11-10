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: 'da yaşayanlar dikkat! güzergahında değişiklik...

Toplu taşımada en çok kullanılan araçlardan biri olan metrobüsün güzergahı bu tarihte değişiyor. yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. Çekim nedeniyle araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ’nü kullanacak. İşte 11 Kasım Çarşamba günü metrobüsün kullanacağı güzergah...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:10 Son Güncelleme: 10.11.2020 12:15 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Metrobüs güzergahı değişiyor

yapılan açıklamaya göre 'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak..

Son dakika: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Metrobüs güzergahı değişiyor

BÜYÜKDERE CADDESİ ÜZERİNDEN FSM KÖPRÜSÜ GÜZERGÂHINA GİRECEK

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında 'nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu'dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek.

Son dakika: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Metrobüs güzergahı değişiyor

Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek..

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Son dakika: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Metrobüs güzergahında değişiklik...
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