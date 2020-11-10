Son dakika: Kurbanlarına yemek ve tatlı ısmarlıyordu... O şüpheli yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine müracaatta bulunan müşteki E.D., bir alışveriş sitesine cep telefonunu satmak için ilan verdiğini, kendisi ile irtibata geçen ve 'uzman çavuş' olarak tanıtan şahıs ile buluştuklarını, şahsın kendisine 200 liralık banknotlardan oluşan bin 800 lira paranın bulunduğu cüzdanını göstererek masaya koyduğunu, telefonu kendisinden alarak yanından ayrılan şüphelinin geri gelmediğini, bunun üzerine cüzdanını kontrol ettiğinde içerisindeki paraların üzerinde geçersiz ibaresi bulunduğunu gördüğünü belirterek, şahıstan şikayetçi oldu.

