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Son dakika: Kurbanlarına yemek ve tatlı ısmarlıyordu... O şüpheli yakalandı!

'de kendisini uzman çavuş olarak tanıtan şahıs, cep telefonunu satışa çıkaran kişilere mesai saatinden sonra EFT ile para gönderip daha sonra bu işlemi iptal ederek dolandırdı. Şüphelinin aynı zamanda 'kurbanlarını' dolandırmadan önce onlara yemek ve tatlı ısmarladığı öğrenildi. Mağdurlardan E.D., yaptığı açıklamada "İçerisinde 200'lük banknotlardan oluşan 1800 lirayı gösterip cüzdanını masaya koydu. Telefonu alıp yanımdan ayrıldı. Cüzdandaki paralara bakınca üzerlerinde 'geçersizdir' ibaresi gördüm" dedi. İşte akılalmaz dolandırıcılık olayından son dakika detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:40 Son Güncelleme: 10.11.2020 11:06 ABONE OL
Son dakika: Kurbanlarına yemek ve tatlı ısmarlıyordu... O şüpheli yakalandı!

SON DAKİKA HABERİ: 'de 3 farklı kişiden aldığı telefonların parasını mesai saati sonrası EFT ile ödeyen, daha sonra müştekilerden ayrıldıktan sonra ödediği paranın işlemini iptal ederek dolandıran 1 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Dolandırıcılık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüphelinin dolandırdığı kişilere tatlı ve yemek ısmarlaması dikkat çekti.

Son dakika: Kurbanlarına yemek ve tatlı ısmarlıyordu... O şüpheli yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine müracaatta bulunan müşteki E.D., bir alışveriş sitesine cep telefonunu satmak için ilan verdiğini, kendisi ile irtibata geçen ve 'uzman çavuş' olarak tanıtan şahıs ile buluştuklarını, şahsın kendisine 200 liralık banknotlardan oluşan bin 800 lira paranın bulunduğu cüzdanını göstererek masaya koyduğunu, telefonu kendisinden alarak yanından ayrılan şüphelinin geri gelmediğini, bunun üzerine cüzdanını kontrol ettiğinde içerisindeki paraların üzerinde geçersiz ibaresi bulunduğunu gördüğünü belirterek, şahıstan şikayetçi oldu.

Son dakika: Kurbanlarına yemek ve tatlı ısmarlıyordu... O şüpheli yakalandı!

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin M.A.K. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın yapılan incelemesinde daha öncede aynı yöntemle 2 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.

Son dakika: Kurbanlarına yemek ve tatlı ısmarlıyordu... O şüpheli yakalandı!

DOLANDIRDIĞI MÜŞTEKİLERE TATLI VE YEMEK ISMARLAMIŞ

Öte yandan, şüphelinin vatandaşları dolandırdığı anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye görüntülendi. Müştekilerle ya tatlıcıda veya yemekçide buluşan şüpheli, bir süre sohbet edip, telefonu aldıktan sonra hesabı ödüyor. Daha sonra şüpheli ortadan kayboluyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ayrıca polisler, şüphelinin evinde çıkan 3 telefonu da sahiplerine teslim etti.

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Son dakika: Kurbanlarına yemek ve tatlı ısmarlıyordu... O şüpheli yakalandı!
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