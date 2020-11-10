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Son dakika: Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptıran engelli tutuklandı

Şoke eden olay 'da meydana geldi. Y.A. isimli fiziksel engelli şahsın H.Ç. isimli kadına panelvan minibüste zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Son dakika haberine göre polis ekiplerince yakalanan Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı...

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 08:54 Son Güncelleme: 10.11.2020 09:31 ABONE OL
Son dakika: Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptıran engelli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşayan engelli Y.A.'nın, H.Ç. isimli kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

Son dakika: Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptıran engelli tutuklandı

Ekipler, Y.A. ve H.Ç.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Y.A.'nın H.Ç.'yi 300 lira karşılığında panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı tespit edildi.

Son dakika: Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptıran engelli tutuklandı

"PARAYI EŞİT OLARAK BÖLÜŞTÜK"

Düzenlenen operasyonla Y.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Son dakika: Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptıran engelli tutuklandı

H.Ç. ise emniyete götürüldü. H.Ç., ifadesinde, Y.A.'nın kendisini fuhşa zorladığını, parayı da eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı.

Son dakika: Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptıran engelli tutuklandı

Y.A., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptıran engelli tutuklandı
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