Son dakika: Sakın bu tuzağa düşmeyin! 16 kişi tutuklandı...

SİLAH, MERMİ VE ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Çete üyelerinin evleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.