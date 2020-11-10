Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sakın bu tuzağa düşmeyin! 16 kişi tutuklandı...

Son dakika: Sakın bu tuzağa düşmeyin! 16 kişi tutuklandı...

Dolandırıcılık vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Son dakika haberine göre emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu 'de bir çete çökertildi. Hazırladıkları sahte sitelerle vatandaşların kredi kartı bilgilerini alarak yüklü miktarda vurgun yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin dolandırıcılıktan kazandığı parayla lüks araçlar aldığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 10.11.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika: Sakın bu tuzağa düşmeyin! 16 kişi tutuklandı...

SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, internet üzerinden sahte siteler düzenlemek suretiyle, oltalama (fishing) yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete tespit edildi.

Son dakika: Sakın bu tuzağa düşmeyin! 16 kişi tutuklandı...

Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, vatandaşların uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla, çete üyesi olan 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Son dakika: Sakın bu tuzağa düşmeyin! 16 kişi tutuklandı...

SİLAH, MERMİ VE ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Çete üyelerinin evleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.

Son dakika: Sakın bu tuzağa düşmeyin! 16 kişi tutuklandı...

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şahıslarda 16 kişi tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sakın bu tuzağa düşmeyin! 16 kişi tutuklandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA