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Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulmuşlardı! O kızlardan İlayda sessizliğini bozdu: Hatalıydık

Son dakika haberi: 'da, fotoğraf çektirmek için 4 katlı binanın çatısına çıkarak kiremitlerin üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda K., "Pişmanım, yaptığımız hataydı" dedi. İlayda ve arkadaşlarının görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayılmış, çok konuşulmuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:54 Son Güncelleme: 10.11.2020 13:59 ABONE OL
Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulmuşlardı! O kızlardan İlayda sessizliğini bozdu: Hatalıydık

Dün, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, birbirlerinin fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre kiremitlerin üzerinde dans da eden kızlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. 3 kız arkadaştan İlayda K., yaptıklarının hata olduğunu söyledi.

Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulmuşlardı! O kızlardan İlayda sessizliğini bozdu: Hatalıydık

'SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARA ÇOK ÜZÜLDÜK'
İlayda K., "Hataydı fakat sosyal medyada yapılan hakaret ve küfür içerikli yorumlar bizi üzdü. Daha 14 yaşındayım. Arkadaşlarımla birlikte binanın çatısına muhabbet etmek için çıktık. O esnada manzaranın çok güzel olduğunu fark edince ayağa kalkıp, fotoğraf çekildik.

Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulmuşlardı! O kızlardan İlayda sessizliğini bozdu: Hatalıydık

Bizi gören biri arabanın arkasına geçip videomuzu çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Sadece fotoğraf çekildik ama bu durum sosyal medyaya çok farklı yansıdı. Bize insanlar hakaret ediyor, cahil diyor. Bu siber zorbalık. Yaptığım doğru değildi belki, ailemin de haberi yoktu oraya çıktığımdan, ama bu şekilde yorumlar yapılması da doğru değil.

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Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulmuşlardı! O kızlardan İlayda sessizliğini bozdu: Hatalıydık

Yorumları okuyunca çok üzüldüm. Pişmanım, bir daha böyle bir şey yaşamayı asla istemiyorum. Böyle yorumlar yapan insanların daha dikkatli olmasını istiyorum. Arkadaşlarım da çok üzüldü. Biz yaşadık kimsenin yaşamasını istemiyoruz" dedi.

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Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulmuşlardı! O kızlardan İlayda sessizliğini bozdu: Hatalıydık
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