Son dakika: Sosyal medyada çok konuşulmuşlardı! O kızlardan İlayda sessizliğini bozdu: Hatalıydık

Bizi gören biri arabanın arkasına geçip videomuzu çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Sadece fotoğraf çekildik ama bu durum sosyal medyaya çok farklı yansıdı. Bize insanlar hakaret ediyor, cahil diyor. Bu siber zorbalık. Yaptığım doğru değildi belki, ailemin de haberi yoktu oraya çıktığımdan, ama bu şekilde yorumlar yapılması da doğru değil.

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