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Son dakika: 'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

’ın Akdağmadeni ilçesinde inşaat temeli kazısında tesadüfen bulunan yeraltı mağarası kentte heyecan yarattı. İş makinesi kepçesinin açtığı boşluktan içeri bakan işçiler sarkıt ve dikit ile karşılaştı. Son dakika haberine göre yetkililere durum bildirildikten sonra çalışma durduruldu. Mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı öğrenildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, mağara etrafında güvenlik önlemi alındığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 15:31 Son Güncelleme: 10.11.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

İlçede Seyrantepe mahallesinde bir evin inşaatı için yapılan temel kazısında, iş makinesinin kepçesi boşluğa denk geldi. Temel kazısı yapan işçiler, açılan çukurdan içeriye baktıklarında, sarkıt ve dikitlerin bulunduğunu mağarayı fark etti.

Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine inşaat çalışması durduruldu. İnşaatın temel kazısı etrafından güvenlik önlemi alındı.

Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

MAĞARADA UZMANLARCA İNCELEME YAPILACAK

Öte yandan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

'TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, uzman ekipler gelinceye kadar mağara etrafında güvenlik tedbiri alındığını belirtti.

Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

Yalçın, "Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu uzmanlarının yapacağı inceleme neticesinde mağaranın, yapısı ve daha derinlere ilerleyip ilerlemediği konusunda bilgi edineceğiz.

Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

Yer üstünde birçok tarihi ve doğal güzellikleri barındıran ilçemizde yer altında da turizme kazandırılmayı bekleyen birçok değer olduğunu düşünüyoruz.

Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

Bu tür oluşumları uzman ekiplere inceleterek turizme kazandırmak istiyoruz.

Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

İlk incelemelerimize göre yüzlerce yıl öncesinden oluştuğunu düşündüğümüz sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağaranın boyutu, oluşum şekli ve yaşı gibi bilgilere de kısa sürede ulaşacağız.

Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi

Şu an için bölgeyi 24 saat güvenlik kamerası ve nöbetçi personelimizle takip ediyoruz" dedi.

Yozgat'ta inşaat kazısı sırasında bulunan yer altı mağarası böyle görüntülendi | Video

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Son dakika: Yozgat'ta bina inşaatında yeraltı mağarası keşfedildi
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